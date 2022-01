Mini-Cristianos erstes Video, in dem er seine Fans begrüsste und auf welches sein Vater mit einem Kuss-Emoji reagierte, ist mittlerweile nicht mehr verfügbar. Der ganze Account ist verschwunden. Ganz offensichtlich hat sich der Papa das mit den Kindern im Internet noch einmal überlegt. Immerhin gibt Instagram selbst zum Schutz des Nachwuchses ein Mindestalter von 13 Jahren an, um einen Account zu eröffnen. Ausserdem holt der kleine Cristiano auch auf dem Account seines Papas richtig viele Likes, wenn der stolze Fussballpapa mal wieder ein Foto seiner Rasselbande postet. So wie dieses Bild, das während den letzten Familienferien in Dubai entstand.