Daniela Katzenberger kämpft gegen die Gender-Polizei

Dank ihrer Schlagfertigkeit und vor allem ihrem Humor schafft es die «Katze» die bösen Kommentare nicht an sich heranzulassen. Sie steht dazu, dass sie Pink in allen Variationen mag, gerne mit Krone herumläuft und mit ihrem Püppchen-Image spielt. Weil nun aber Tochter Sophia, 4, ihrer Mutter in Sachen Outfit-Wahl nacheifert, gehen Follower auf die Barrikaden.