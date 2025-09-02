Breel Embolo wiederum sprach rund ein Jahr nah der Geburt seiner Tochter Naliya mit der «Aargauer Zeitung» über sein Leben als Jungvater und meinte: «Die Geburt meiner Tochter hat sicher sehr, sehr viel geändert in meinem Leben. Es hat mir gezeigt, dass es neben dem Fussball, neben meinen Kollegen, noch etwas anderes gibt.» Seine Tochter gebe ihm viel Kraft und Zeit – und sprach damit auch das frühe Aufstehen im Vergleich zu früher an. Er habe auch gelernt, alles im Leben noch positiver zu sehen. Und dass es Schlimmeres auf der Welt gebe, als wenn man ein Fussballspiel verliere. «Auch wenn der Fussball in meinem Leben eine der wichtigsten Sachen ist. Aber ich glaube, ich liebe meine Tochter noch etwas mehr als den Fussball.»