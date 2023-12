Das ist der Soundtrack der Royal-Family

Doch welchen Sound hören eigentlich Prinz William und Prinzessin Kate selbst? William wird sich höchstwahrscheinlich am ehesten mit dem Musikgeschmack von Prinz George identifizieren. Er sagte einst im Podcast «Time to Walk», er starte gerne mit dem Song «Thunderstuck» von AC/DC in den Tag. Dieser helfe ihm dabei, die richtige Arbeitsmoral für seine royalen Pflichten zu finden: «Es gibt nichts Besseres, als an einem Montagmorgen, wenn man nach dem Wochenende noch etwas müde ist und versucht, sich wieder in den Alltag zu stürzen, AC/DCs Thunderstruck zu hören.» Es sei schwierig, zu diesem Song nicht zu tanzen oder mitzunicken. Auf die Frage, welchen Song er in einer Karaoke-Bar singen würde, meinte Prinz William jedoch, seine Wahl würde auf «Bohemian Rhapsody» von Queen fallen.