Das machen Estelle, George und Gabriella am liebsten

Auch das Tanzen und die Musik haben es Estelle angetan. So besuchte sie vor einiger Zeit eine Tanzschule und erhält Klavierunterricht. Selbst an der Orgel wurde sie schon unterrichtet. Zusammen mit ihren Eltern trifft man Estelle ausserdem häufig im Publikum bei Sportveranstaltungen an. Im Sommer besucht sie zum Beispiel die Paralympischen Sommerspiele in Paris, oft ist sie auch mit ihrem Vater Prinz Daniel (51) und ihrem Bruder Prinz Oscar (8) bei Basketball- oder Fussballspielen im Publikum anzutreffen. Schon früh waren Estelle wie auch Oscar zudem auf den Skiern anzutreffen – wobei im schwedischen Königshaus im Winter vor allem die Langlaufskier ausgepackt werden.