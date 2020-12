«Es ist so süss meine Mutter mit ihrer Enkelin so unbeschwert spielen zu sehen, zu hören, wie sie miteinander lachen… Ich vermisse es so», schreibt Michelle Hunziker, 43, in ihrem neuesten Post zu einem Video, das sie offenbar beim Stöbern in ihrem Medienarchiv gefunden hat. In dem Filmchen kitzelt ihre Mama Ineke, mittlerweile 77 Jahre alt, eine ihrer jüngeren Töchter Sole und Celeste – welche es ist, können wir nicht sagen, da die beiden in diesem süssen Erinnerungsstück noch Babys sind: