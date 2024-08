Das sind die Töchter von Märtha Louise von Norwegen

Am 25. Dezember 2019 dann der grosse Schicksalsschlag: Ari Behn nahm sich am Weihnachtstag mit nur 47 Jahren das Leben. Die emotionale Trauerrede, die Maud Angelica an der Trauerfeier für ihren Vater hielt, ging um die Welt. «Wir werden dich so sehr vermissen. Unser lieber, geliebter Vater. Du sagtest immer, du seist so stolz auf uns, aber ich hoffe, du weisst, wie stolz wir auch auf dich sind. Wir sind stolz auf die Person, die wir als Vater haben.» Gleichzeitig nutzte sie ihren Auftritt, um Menschen mit psychischen Problemen und suizidalen Gedanken Mut zu machen. «Ich will allen in der gleichen Situation sagen: Es gibt immer einen Ausweg! Du kannst Hilfe bekommen. Ich bitte euch mit meinem ganzen Herzen, sucht Hilfe! Es gibt so viele Menschen, denen du etwas bedeutest.»