Strahlend sitzt sie mit Papa David Beckham (47) und ihren Brüdern in der Front Row der Show von Mama Victoria Beckham (48) in Paris, und die Fotografen stürzen sich auf sie. Doch dieses Mal reagieren die Fans nicht wie in den vergangenen Jahren mit schierem Entzücken – im Gegenteil: Zu einem Bild, das Harper mit den beiden Supermodels Gigi (27) und Bella Hadid (25) zeigt, hagelt es in Mama Victorias Beitrag auf Instagram Kommentare wie diese: «Ich war schockiert, Harper in diesem Kleid zu sehen», «Das Kleid ist völlig unangemessen für ihr Alter», «Sie ist normalerweise so gekleidet, wie es sich für junge Mädchen gehört, aber dies ist ein klarer Fauxpas», «Für ein Kind ist es vorne viel zu tief ausgeschnitten», «Micky Maus Kleider wären passender gewesen» oder sogar «Schämt euch dafür, eure elfjährige Tochter so zu sexualisieren!»