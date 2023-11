In den letzten Monaten sorgten immer wieder Krisen-Gerüchte in der Ehe von Harry und Meghan für Aufsehen. Laut den Insidern, die mit Omid Scobie über die Sussexes sprachen, steht sich das Paar allerdings «näher als je zuvor» und soll in Amerika «wirklich glücklich» sein. Der Prinz und die Herzogin wollten weg von einem vorbestimmten Protokoll – in Santa Barbara schreiben sie die Regeln ihres Alltags nun selbst. Und die sind ganz weit weg vom durchgestalteten Leben hinter Palastmauern.