Die Eltern: Victoria und David Beckham
Victoria Caroline Adams (51), 1974 in Grossbritannien geboren, startete 1994 ihre Weltkarriere als «die Vornehme» – Posh Spice – der fünf Spice Girls. 85 Millionen Tonträger verkaufte die Band. Weniger erfolgreich war Victorias Solo-Karriere, trotz einiger Top-Ten-Hits. 2004 machte sie ihre ersten Schritte als Designerin, seit 2009 hat sie ihr eigenes Modelabel «Victoria Beckham» – und das äusserst erfolgreich: Längst ist die Marke fester Bestandteil der Modewelt.
1997 lernten sich Victoria und David Beckham (50) im Rahmen eines Benefiz-Fussballspiels kennen – und schnell wurden die beiden zum Traum-Promipaar. Der damals erst 22-jährige David stand noch am Anfang seiner Karriere. Später wechselte er von Manchester United zu Real Madrid und spielte zeitweise für den AC Milan und Paris Saint-Germain. Insgesamt bestritt er 115 Spiele für die englische Nationalmannschaft. Mit 38 Jahren beendete er seine Sportler-Karriere. Heute besitzt er zwei Fussballclubs, ist als Model und Botschafter engagiert.
Der älteste Sohn: Brooklyn Beckham
Am 4. Juli 1999 heirateten Victoria und David Beckham – auf den Tag genau vier Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes Brooklyn (26). Dieser wuchs in Madrid und Los Angeles auf, den Fussball-Stationen seines Vaters. Beruflich lief es für Brooklyn nicht immer rund. Als Model und Markenbotschafter ist er einigermassen erfolgreich, doch sein Fotografie-Studium brach er im ersten Jahr ab – und auch als Profikoch konnte er sich nie durchsetzen.
Mehr Erfolg hatte er da bei den Frauen, zu seinen Ex-Freundinnen gehören unter anderem Chloë Grace Moretz, Rita Ora und Lottie Moss. 2020 wurde seine Beziehung mit der Schauspielerin Nicola Peltz (30) bekannt, die selber aus einer Milliardärsfamilie stammt.
Am 9. April 2022 heirateten Brooklyn Beckham und Nicola Peltz – und letztere trug ein Kleid von Valentino Couture und nicht von Victoria Beckham. Viele Medien spekulierten daraufhin über mögliche Spannungen innerhalb der Familie. Nicola Peltz selbst dementierte die Berichte in einem Interview mit «Variety». Und auch Brooklyn Beckham meinte damals, dass alle gut miteinander auskommen. Als Brooklyn Peltz Beckham – so sein jetziger Name – und seine Frau diesen Sommer ihr Eheversprechen jedoch erneuerte, tauchte seine Familie auf keinem der von Nicola Peltz geteilten Fotos auf.
Der zweitälteste Sohn: Romeo Beckham
Romeo Beckham (22) ist dreieinhalb Jahre jünger als Brooklyn. Er kam am 1. September 2002 zur Welt und wandelte eine Zeit lang auf den Fussball-Spuren seines Vaters, bis er 2024 den Rasen endgültig gegen den Catwalk tauschte. Mit Erfolg: Im Februar 2025 lief er für Versace an der Mailänder Modewoche.
Auch privat gab es 2024 eine grosse Veränderung für Romeo Beckham. Bis im letzten Jahr war er mit dem Model Mia Regan liiert – ganze fünf Jahre soll die Beziehung gedauert haben. Im November 2024 kam er mit Kim Turnbull zusammen – ein weiterer Grund für familiäre Unstimmigkeiten. Denn Brooklyn Beckham soll ein Problem mit der Beziehung seines jüngeren Bruders gehabt haben, wie «People» berichtete. So sehr, dass er sich nicht mit ihr zeigen wollte und teilweise auch Anlässen fernblieb.
Was an diesem Gerücht dran ist, bleibt unklar. Brooklyn Beckham meinte selbst aber einmal angesprochen auf die Medienberichte zu Nicola Peltz und Victoria Beckham: «Ich habe gelernt, dass sie immer versuchen werden, solche Sachen zu schreiben. Sie werden es immer versuchen und Leute heruntermachen.» So oder so: Inzwischen sollen Romeo Beckham und Kim Turnbull getrennt sein.
Der drittälteste Sohn: Cruz Beckham
Und trotzdem liess die nächste Schlagzeile nicht lange auf sich warten – dieses Mal war auch Cruz Beckham (20) davon betroffen. Der dritte Sohn von David und Victoria Beckham kam am 20. Februar 2005 zur Welt, also erneut fast drei Jahre nach Romeo. Anders als seine zwei älteren Brüder verfolgt Cruz eher den Weg seiner Mutter und macht mit Musik auf sich aufmerksam. Seit einiger Zeit soll er an einem Album arbeiten – bis dahin teilt er auf Social Media kleine musikalische Kostproben.
Die Liebe zur Musik teilt Cruz Beckham auch mit seiner aktuellen Freundin: Jackie Apostel ist Musikproduzentin und Komponistin und seit dem letzten Jahr an seiner Seite. Aber zurück zu den Familien-Schlagzeilen: Ende Juli berichtete «Page Six» über Nachrichten, die Cruz Beckham über die Notiz-Funktion bei Instagram veröffentlicht haben soll, unter anderem «Du bist ein Betrüger» und «Du bist tot für mich». Unklar bleibt, an wen sich diese Notizen richten. Und auch, dass Brooklyn Beckham seinen jüngeren Brüdern Romeo und Cruz entfolgte, ist schwierig einzuordnen. Ein Insider erklärte «Page Six» zumindest, dass Brooklyn seinen Brüdern nicht absichtlich entfolgt sei und es vielmehr möglich sei, dass er von ihnen blockiert wurde.
Die Jüngste: Harper Seven Beckham
Von alledem ausgenommen scheint Harper Seven Beckham. Sie ist erst 14 Jahre alt, also ganze sechs Jahre jünger als Cruz und sogar zwölf Jahre jünger als Brooklyn. Zum Geburtstag im Juli gratulierten dann sowohl Mama Victoria als auch Romeo sowie Brooklyn und Nicola Peltz Beckham öffentlich über Instagram.
Und welchen Weg schlägt wohl Harper einmal ein? Noch besucht sie die Schule. Schwänzen durfte sie aber schon einmal, um ihrer Mutter den «Harper's Bazaar Women of the Year Award» zu überreichen. Allgemein tritt Harper nun immer öfter in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Vielleicht, um bald Karriere zu machen? Wie «The Sun» schreibt, hat Victoria Beckham zumindest bereits das Unternehmen H7B Limited – für Harper Seven Beckham – gegründet. Und ihr Name soll auch als Marke registriert sein, seit Harper fünf Jahre alt ist, wie «Bild» schreibt. Gut möglich also, dass wir auch in Zukunft viel von Harper Beckham hören werden. Eine echte Beckham halt.
Dieser Artikel wurde erstmals am 8. September 2025 publiziert.