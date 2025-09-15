Die Liebe zur Musik teilt Cruz Beckham auch mit seiner aktuellen Freundin: Jackie Apostel ist Musikproduzentin und Komponistin und seit dem letzten Jahr an seiner Seite. Aber zurück zu den Familien-Schlagzeilen: Ende Juli berichtete «Page Six» über Nachrichten, die Cruz Beckham über die Notiz-Funktion bei Instagram veröffentlicht haben soll, unter anderem «Du bist ein Betrüger» und «Du bist tot für mich». Unklar bleibt, an wen sich diese Notizen richten. Und auch, dass Brooklyn Beckham seinen jüngeren Brüdern Romeo und Cruz entfolgte, ist schwierig einzuordnen. Ein Insider erklärte «Page Six» zumindest, dass Brooklyn seinen Brüdern nicht absichtlich entfolgt sei und es vielmehr möglich sei, dass er von ihnen blockiert wurde.