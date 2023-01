Diese Promi-Eltern haben Familiengeheimnisse ausgeplaudert

Sharon Osbourne (70) ist ausser sich vor Freude. Und diese Freude wollte sie mit der ganzen Welt teilen: Sie ist wieder Grossmutter geworden. Wie die Frau von Rocker Ozzy Osbourne (74) kürzlich in der britischen TV-Show «The Talk» verriet, hat Tochter Kelly (38) bereits im November einen Jungen zur Welt gebracht. Auch den Namen des Kleinen hat Sharon enthüllt. Er heisst Sydney. Für ihre Tochter und deren Partner fand Osbourne nur lobende Worte. Sie sagte: «Sie machen sich einfach grossartig, ich bin so stolz auf sie.» So weit, so schön. Allerdings war es überhaupt nicht im Sinne von Tochter Kelly, dass diese privaten News öffentlich werden. Sie hätte ihr Glück gerne noch eine Weile im Stillen genossen.