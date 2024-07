Die Tochter von Eli Simic kommt in die Schule

Angst, dass Mia nun schon in den ersten Schuljahren vermehrt mit Social Media in Kontakt kommt, hat Eli Simic nicht. Vielleicht sei da auch ein Vorteil, dass sie eher ländlich leben würden. Und wenn es dann einmal zum Thema wird, hofft Eli Simic, dass sie heute schon einiges an Sensibilisierungsarbeit geleistet habe, indem sie ihren strikten Umgang gegenüber Mia immer wieder begründe. Klar ist für die Ostschweizerin zudem, dass sie ihrer Tochter zwar die sozialen Medien später nicht verbieten wolle. «Ich will aber immer sehen, was sie macht. Hier gibt es für sie gegenüber mir keine Privatsphäre. Dafür kenne ich die sozialen Medien inzwischen zu gut.»