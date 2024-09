Ob dem kleinen Töchterchen von Noah Bachofen (29) wohl bewusst ist, dass es als Baby von einem ehemaligen Sternekoch, Foodinfluencer und Gault-Millaut-Blogger bereits früh in den Genuss von Feinschmeckerkost kommt? Kurz vor Weihnachten 2023 wurden der Glarner und seine Frau Michelle (28) zum ersten Mal Eltern. Inzwischen isst die Kleine Babybrei – aber nicht irgendeinen! Denn nicht nur in den Kreationen, die der Foodinfluencer online seinen kumuliert über 250'000 Menschen präsentiert, steckt Kreativität. Auch seinem Baby will er etwas Besonderes auftischen.