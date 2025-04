Drei Mus(i)ke(r)tiere fürs Coop Kinderland

Maik Ast (47) wächst in einem musikalischen Elternhaus auf. Bereits als Teenager drescht er lieber im heimischen Übungskeller aufs Schlagzeug ein, als in den Ausgang zu gehen. Anders als sein Bruder Florian (49), der zu einem der bekanntesten Musiker des Landes wird, entscheidet sich Maik zwar für eine Rolle im Hintergrund, bleibt der Musik aber treu. Zuerst als Drummer verschiedener Bands im In- und Ausland, später mit seiner Firma als erfolgreicher Veranstalter.