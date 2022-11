So wünscht sich König Charles das erste Weihnachtsfest ohne die Queen

Prinz Harry soll bereits auf die Einladung zu Weihnachten reagiert haben

Doch in den vergangenen Jahren fehlten ein Teil der Familie. Seit Prinz Harry und Herzogin Meghan (41) dem royalen Leben den Rücken kehrten und in die USA auswanderten, haben sie nicht mehr teilgenommen am jährlichen Familientreffen unterm Tannenbaum. Nun möchte König Charles seinen jüngeren Sohn und damit auch seine Enkelkinder Archie (3) und Lili (1) offenbar wieder zurück in den Schoss der Familie holen. Er soll dem polarisierenden Ehepaar eine Einladung zur Weihnachtsfeier geschickt haben. Allerdings lassen sich Palastinsider in der britischen Presse zitieren, die gehört haben wollen, dass Harry und Meghan die Einladung ausschlagen.