Sie amüsiere sich, sie treffe Leute, aber für viel mehr gebe es in ihrem Leben momentan einfach kaum Platz – «Wie es halt so ist bei einer alleinerziehenden Mutter mit einer Karriere.» Und dann wird sie, um dem Moderator den Wind ganz aus den Segeln zu nehmen, noch deutlicher und zweifelt daran, überhaupt jemals wieder mit einem Mann zusammen wohnen zu können: «Sollte ich wieder einmal eine längere Beziehung haben, müsste er wohl das Haus neben mir kaufen – ich bin einfach zu alt für so Zeug …»