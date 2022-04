FDP-Nationalrätin Christa Markwalder ist Mutter geworden

Auch übergriffige Kommentare zu ihrem späten Mutterglück musste Stéphanie Berger einstecken: «Einmal bemerkte jemand, das sei jetzt aber mutig, in dem Alter noch ein Kind zu machen.» Sie selbst sieht das anders und findet, Kinder älterer Mütter profitieren von deren Erfahrungsschatz. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Britische Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Kinder von Müttern über 40 von deren angehäuftem Allgemeinwissen profitieren und durchschnittlich bessere Schulnoten nach Hause bringen – also auch mit höherer Wahrscheinlichkeit an der Universität studieren werden. Und damit nicht genug: Hier findet ihr weitere Vorteile einer späten Mutterschaft.