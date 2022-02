Nur eine Nacht lang. Am nächsten Morgen habe sie ihr Baby im Bauch treten gespürt und der Verlauf ihrer Corona-Infektion sei dieses Mal auch viel milder als in der vorherigen Schwangerschaft. Während ihre erste Covid-Infektion mit hohem Fieber und starkem Unwohlsein verbunden gewesen sei, fühle sich die aktuelle Infektion eher wie eine Erkältung an, sagt das Model und niest während der Aufnahmen prompt in die Kamera.