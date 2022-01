«Auch infizierte Mütter sollen unbedingt stillen»

Studien zufolge ist weltweit nicht nur die Zahl der Frühgeburten gestiegen, sondern auch die Müttersterblichkeit. Was hat es damit auf sich?

Die Covid 19 Infektion kann vorzeitige Wehen auslösen, die zu einer Frühgeburt führen. Es kann aber auch der schlechte Zustand der Mutter oder die gefährdete Versorgung des Ungeborenen der Grund sein, weshalb ein Kaiserschnitt in einer früheren Schwangerschaftswoche notwendig ist. Das erklärt die vermehrte Rate an Frühgeburten. Die Erhöhung der Müttersterblichkeit ist einerseits durch die direkt an Corona verstorbenen Frauen zu erklären, aber auch durch indirekte Gründe, wie fehlende Medikamente oder fehlende Schwangerschaftskontrollen, weil kein medizinisches Personal vorhanden ist. Dies kommt in unseren Breitengraden zum Glück nicht vor. Aber weltweit geht man von über 25’000 zusätzlichen Todesfällen bei Müttern aus, vor allem in Gebieten, in denen finanzielle Mittel für die Gesundheitsversorgung fehlen, und es nicht genügend Impfstoff gibt. Das ist ein grosses medizinisches Problem und wird uns noch lange beschäftigen.