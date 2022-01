«Ich habe wirklich Angst um mein Baby»

Ihr einjähriger Sohn Leo habe als erster Symptome gezeigt. Sie habe das leichte Fieber und seine Anhänglichkeit erst als Zeichen gedeutet, dass sich neue Zähnchen ankündigen. Also habe sie viel mit ihm gekuschelt, so Fiona. «Es hat mich dann total daran erinnert, wie ich mich damals an meine Mama gekuschelt hab und wie sehr ich dieses Gefühl meine Mama zu riechen und mich an sie zu kuscheln geliebt habe. Es hat mich so sicher und geborgen fühlen lassen. Das ich dieses Gefühl nun bei meinem Sohn auslöse, macht mich so glücklich!»