Sarah Carpenter, eine Nanny, die genauso wie Maria Teresa Turrion Borrallo das Norland College besucht hat, nahm nun in «A Right Royal Podcast» dazu Stellung. Sie sagt über Louis' Benehmen bei der Jubiläumsfeier: «Das ist so traurig, dass Leute darüber negativ sprechen.» Es sei nicht schlecht, sondern eher beruhigend, dass Kate ihren Sohn offensichtlich so erzieht, dass er das Gefühl hat, er dürfe sich so verhalten – «Und das sieht man doch lieber, als ein Kind, das sich in einer Situation nicht wohlfühlt». Carpenter findet, George, Charlotte und Louis haben beim Anlass glücklich und zufrieden gewirkt. Sie habe es einfach nur schön gefunden, zu sehen, welch liebe Kinder sie sind.