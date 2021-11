Auf ihrem ersten Familienausflug besuchen Beatrice, Edo, Wolfie und Sienna zuerst den Weihnachtsmarkt und bestaunen danach die Attraktionen auf dem Rummelplatz – ohne selber mitzufahren. Anschliessend kaufen Beatrice und Edo an einem Tombolastand ein Los und vergnügen sich mit einem typischen Jahrmarktspiel, bei dem man Ringe über einen Reifen werfen muss. Über die Treffsicherheit der Prinzessin bewahren die Augenzeugen Stillschweigen. Dafür verraten sie, das es sich bei Beatrice und Edoardo um ein völlig bodenständiges Paar handelt, das in keiner Weise Aufsehen erregen will. «Es sah so aus, als wollten sie einfach den Tag und die festliche Stimmung geniessen.»