Obwohl sich Alec Baldwin nicht verantwortlich fühlt für die Tragödie, hat sie ihn extrem mitgenommen. In einem Interview sagte er, dass er «ständig» von diesem Tag träume. «Ich habe körperlich zu kämpfen. Ich bin davon erschöpft, weil ich versuchen muss, für meine Kinder da zu sein. Meine Familie ist alles, was ich habe. Ich schwöre bei Gott, meine Karriere ist mir völlig egal», so Baldwin.