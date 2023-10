Alexandre Grimaldi profitiert von seiner Herkunft

Dass dieser Name ihm Türen öffnet, scheint dem 20-Jährigen durchaus bewusst. «Alle sind sehr nett zu mir», erzählt er über sein Leben in New York zwischen lauter A-Listern. Model Naomi Campbell (53), deren Fashionshow «Pretty Little Thing x Naomi Campbell» erkürzlich besuchte, habe ihn behandelt wie einen Neffen. Das schöne Model war in den 90ern eine zeitlang mit Albert liiert. Die Freundschaft seines durchlauchten Vaters mit Designer Tommy Hilfiger (72) verschaffte Alexandre eine Einladung zum schicken Brunch mit Promis. Dem jungen Mann scheint das Glamour-Leben zu gefallen. Er schwärmt von seinen Lieblings-Designer-Labels und seinen Stil-Ikonen, er selbst wolle aber nicht modeln, berichtet der dem «Tatler», obwohl er schon von Agenturen angefragt worden sei.