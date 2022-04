Fürst Alberts vier Kinder erstmals gemeinsam zu sehen

Was noch länger ein Geheimnis blieb, als Alberts unehelicher Sohn, war die Geburt seiner ersten Tochter im Jahr 1992. Jazmine Grace Grimaldi entstand aus einer kurzen Beziehung zu einer kalifornischen Kellnerin. Die 30-Jährige Schauspielerin wuchs in Kalifornien auf und sagte in einem Interview mit Harper's Bazaar, dass sie ihren Vater erstmals mit 11 Jahren in Monaco besuchen durfte. Damals noch nicht als offiziell anerkanntes leibliches Kind des Fürsten. Dieser Schritt kam erst im Teenageralter. «Ich war 14 Jahre alt, bereit, auf die High School zu wechseln, als die Medien aufdeckten, dass mein Vater eine Tochter hat – und dass ich diese Tochter bin», so Jazmine.