Jenny und Carlo Janka zeigen ihr Neugeborenes

Beim Fototermin bleiben die Jankas ihrem Stil treu

Doch Moment – dieser Look kommt uns bekannt vor – so haben wir die Jankas doch schon einmal gesehen? Genau, Familie Janka bleibt ihrem Stil treu, denn bereits beim Schwangerschafts-Fotoshooting trug die Familie Outfits in diesem Look. Mit dem einzigen Unterschied, dass Jenny Janka damals ein weisses, bauchfreies Croptop trug, um ihren kugelrunden Bauch zu betonen. Diese Familienfotos veröffentlichten die Jankas anfangs Februar, nur gerade zwei Wochen vor der Geburt von Lina. «Was für eine spannende Zeit! Es heisst nun einfach abwarten, bis du kleines, drittes Janka-Wunder in unseren Armen bist. Wir sind so gespannt auf dich», schrieb Jenny Janka damals zu den herzigen Bildern.