Wie das Baby da so liegt, seine Backe an Mamas Haut geschmiegt, den Mund im Schlaf leicht geöffnet, ist es einfach nur süss. Eltern werden diesen total entspannten Ausdruck des Kindes sofort wiedererkennen: Baby Esti liegt im Milch-Koma. So nennt man den zufriedenen Zustand, in den Säuglinge verfallen, sobald sie sich einmal komplett satt getrunken haben.