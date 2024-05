«Wann habe ich dich zuletzt gewickelt? Hast du genug gegessen? Füttere ich dich ausreichend mit gesunden Lebensmitteln? Das Haus ist ein Chaos. Spiele ich genug mit dir? Weisst du, dass ich dich liebe? Bin ich präsent genug? Ich habe noch nichts noch nichts gegessen. Wir haben nicht genug Zeit draussen verbracht. Bist du glücklich? Ich hoffe, du langweilst dich nicht. Ich möchte nur eine Tasse Tee. Ich muss die Wäsche machen. Wir müssen mehr tun. Ich bin nicht so geduldig, wie ich sein möchte. Nicht noch eine Krankheit. Ich brauche eine Pause. Ich vermisse dich so wenn du nicht bei mir bist. Ich sage: Wart schnell eine Minute! Ich sollte mir mehr Zeit für dich nehmen. Alles andere kann warten. Ich komme mit dem Chaos nicht zurecht. Ich bin erschöpft. Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt. Wie konnte ich so einen tollen Menschen erschaffen? Ich hätte nicht schreien sollen heute. Du verdienst die Welt. Ich gebe mir so viel Mühe, aber es fühlt sich nie genug an. Ich habe noch so viel zu tun. Ich liebe dich so sehr. Ich bin erschöpft. Weiss jemand wo der Aus-Schalter für mein Gehirn ist?»