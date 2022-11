1. Kleiderpaket am Vorabend bereitlegen. Aber nicht irgendwie, sondern als Kleiderstrasse: Ihr legt dem Kind die Kleidung in der Reihenfolge auf den Boden, in der es nach dem Aufstehen reinschlüpfen soll. Das fördert die Selbstständigkeit des Kindes und ihr könnt euch ewige Ermahnungen à la «zieh dich an» sparen. Denn Visualisierungen funktionieren in der Erziehung oft besser als Worte. Es gibt auf der SI-Redaktion auch Eltern, die stecken ihre Kinder schon abends in frische Kleider, wenns am Morgen früh losgehen soll. Nachzulesen in unseren besten Alltags-Hacks aus der Redaktion.