Mia Madisson sorgt sich erneut um ihr ungeborenes Baby

So schön es ist, dass der Herzenswunsch von Mia Madisson nun endlich in Erfüllung zu gehen scheint – so bitter sind die ständig vorherrschenden Sorgen. «Ich denke mir manchmal, dass ich das nicht so ernst nehmen und keine Panik für nichts schieben sollte.» Denn sie selber sei bei ihrer Geburt auch nur 2,8 Kilo schwer gewesen, ihre Schwester habe gar nur 2,1 Kilogramm gewogen – liegen besonders kleine Babys also in der Familie? Nach dem letzten Ultraschalltermin steht für Mia Madisson fest, dass sie unbedingt weiter bei ihrer bisherigen Praxis zur Kontrolle will, wo man ihre Geschichte genau kennt. «Genau deswegen will ich einfach bei meiner Ärztin bleiben. Ich glaube, es ist wichtig für mich, dass jemand weiss, wie ich ticke.»