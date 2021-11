Auf die Elternschaft bereitet einen niemand vor: Alle Mütter und Väter werden mit dem ersten Kind ins Wasser geworfen. Wie sich das anfühlt, stellt sich dann heraus. Ist das Wasser schön warm und man kann das Bad geniessen, oder doch eher eiskalt? In manchen Fällen fühlt sich die Elternschaft, auf die man sich monatelang gefreut hat, wie ein richtiger Schock an. Man fühlt sich überfordert, überrumpelt, vielleicht auch traurig. Es sind Gefühle, die man so nicht erwartet und um die sich nach wie vor in der westlichen Gesellschaft ein Tabu rankt.