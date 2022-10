Weil gerade ihr neuster Netflix-Film «Ich.bin.so.glücklich» («Luckiest Girl Alive») erscheint, ist Mila Kunis (39) derzeit Dauergast in Talkshows. Mit Kelly Clarkson (40) plaudert sie über ihre Kinder, Tochter Wyatt (8) und Sohn Dimitri (6), und eigentlich geht es in dem Gespräch nur darum, wie vielbeschäftigt diese doch sind. Da ein Playdate, dort ein Termin, dann wollen sie noch mit Freund XY abmachen. Doch dann rutscht Mila Kunis folgender Satz heraus: «Die haben immer so viel vor, darum lügen wir sie manchmal an», um sich gleich selbst zu korrigieren: «Nein, wir lügen sie nicht an, so etwas Schreckliches darf man nicht sagen.»