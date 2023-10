Mittlerweile ist Felice selbst im Alter, in dem die Modelkarriere ihrer Mutter begann. Ob sie darüber nachdenkt? Dem Mama-Tochter-Duo fliegen die Herzen auf jeden Fall nur so zu. Und TV-Moderatorin Manuela Frey (27) kommentiert: «2 Model!» Allerdings offenbarte Sarina Arnold in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten vor zwei Jahre, dass ihre Tochter keine Ambitionen zeige, ihr nachzueifern: «Damit will sie zum Glück nichts zu tun haben.»