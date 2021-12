Nun nimmt auch Parker ihren Teenie-Sohn mit zur Premiere

Ganz offensichtlich hat sich nun auch Sarah Jessica Parkers Sohn dafür entschieden, dass er sich gerne ablichten lassen möchte. Mitte dieser Woche war er mit seiner Mutter, 56, an der Premiere vom «Sex And The City»-Spin-off «And Just Like That…». Zuletzt hatte man ihn 2017 als Begleitung seiner Mutter auf dem Teppich sehen können – und dass in den Teenie-Jahren in vier Jahren einiges geht, bestätigte James Wilkie Broderick eindrücklich.