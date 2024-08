Vor nun also fünf Wochen ist die kleine Elisa im Haus in der Nähe von Bremgarten eingezogen. Genau so lange gibt das jüngste Familienmitglied den Ton daheim an. Die Neo-Eltern geniessen die aufregende erste Zeit mit ihrem Baby. «Derzeit sind wir drei dabei, uns einzugrooven und auch den neuen Alltag zu organisieren und zu koordinieren», erzählt der Gitarrist und Sänger mit kroatischen Wurzeln.