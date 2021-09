Naomi Campbell spricht über ihr geheimes Baby

Dem Supermodel ist es wichtig, ihrer Tochter in der Erziehung Werte zu vermitteln. Und wenn es einen Wert gibt, der Naomi Campbell von allen anderen abhebt, dann ist das ihr Fleiss und ihr Durchhaltevermögen. Als erstes schwarzes Supermodel hat Naomi Campbell in den 90er-Jahren einen äusserst steinigen Weg geebnet. Doch mit Ruhm und Schönheit gab sie sich nicht zufrieden. Stattdessen tritt sie neben dem Laufsteg als Unternehmerin und Aktivistin in Erscheinung. Unter anderem setzt sie sich für den Kinder-Fonds von Nelson Mandela ein, der Kindern in Südafrika Zugang zu medizinischer Versorgung gewährleistet.