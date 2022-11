SRF-Sportmoderator Olivier Borer (40) und sein Partner weilen derzeit in den USA. Der Anlass für die Reise könnte nicht schöner sein: Die beiden sind Eltern geworden. Ausgetragen hat den kleinen Naël Yunus eine Leihmutter, die in Amerika lebt. Doch Borer und sein Mann haben die Reise nicht allein angetreten. Borers Mutter Christine hat die beiden Männer begleitet – und wie Borer verrät, leistet sie bereits in der Anfangszeit mit dem Baby tatkräftig Unterstützung. So schreibt der Moderator in einer Instagram-Story begeistert: «Sie schlägt sich mit uns die Nächte um die Ohren, als wäre sie 35.» Scheint also, als würde Grosi Christine in ihrer neuen Rolle völlig aufgehen. Bestimmt wird sie auch in Zukunft gerne als Babysitterin einspringen.