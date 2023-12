Wunschbaby Naël hat nämlich nicht nur zwei Väter, sondern auch zwei Mütter: eine Eizellenspenderin, also seine biologische Mutter, und die Leihmutter, die ihn ausgetragen hat. Mit beiden Frauen pflegen Olivier Borer und sein Partner den Kontakt. «Naël weiss von Anfang an, wer sein Bauchmami ist und auch wer die Frau ist, die die Eizelle gespendet hat, also seine leibliche Mutter.» Warum sich Olivier Borer und sein Partner für diesen Weg der Familiengründung entschieden haben, erfahrt ihr unter diesem Link.