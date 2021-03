Orlando Bloom beklagt sich über zu wenig Sex

Denn wie Orlando Bloom in einem Interview mit The Times erzählt, kümmert er sich morgens jeweils um die kleine Daisy, damit seine Verlobte ausschlafen kann. Zudem würden sie nur selten selber kochen, sondern liessen sich von ihrem Kochteam mit Menüs versorgen. Auch das ist natürlich toll fürs Paarleben – so bieten sich immer wieder Momente, die sie zu zweit geniessen können. Wie ihr jedoch auch ohne Privatkoch Zeit findet, um als Eltern die Paarliebe zu pflegen, lest ihr hier.