Charlotte liebt Gymnastik

Sandwichkind Charlotte steht weniger auf Mannschaftssport. Sie habe sich der Akrobatik zugewendet, verriet Herzogin Catherine an einem früheren Anlass: «Charlotte steht total auf Gymnastik, sie macht Radschläge, Handstände, alles. Es ist so gut für ihre grundlegenden Gleichgewichts- und Koordinationsfähigkeiten.» Ausserdem hat die Kleine offenbar schon mit 17 Monaten angefangen zu reiten. Sei sei eine sehr interessierte Reiterin (wie ihre Urgrossmutter, die Queen). Und obwohl Herzogin Catherine mit Pferden wenig am Hut hat, will sie ihre Tochter darin bestärken, dieser Leidenschaft nachzugehen.