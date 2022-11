Am Set zur Show plauderte Rihanna nun auch erstmals mit Journalistin Brianna Tracy vom «People»-Magazin über ihren Sohn. «Er ist lustig, er ist glücklich – und er ist dick!», so die Sängerin. «Er ist einfach umwerfend und im Moment mitten in der Kuschelphase.» Es sind nur zwei kurze Sätze. Doch sie bersten fast vor Mutterglück und Liebe. Rihanna scheint in ihrer neuen Rolle angekommen zu sein und sich als Neu-Mama wohl zu fühlen.