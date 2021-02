Weil beim Baby bereits im Mutterbauch eine Fehlbildung festgestellt worden war, lag Perri im November mehrere Tage im Krankenhaus und rechnete mit einer Frühgeburt. Schliesslich konnte sie ihre Tochter jedoch nicht mehr lebend gebären. «Letzte Nacht haben wir unser Baby verloren. Sie wurde still geboren und hat so hart darum gekämpft, es auf die Welt zu schaffen. Jetzt ist sie in Frieden und wird für immer in unseren Herzen leben», so Perry und ihr Ehemann Paul Constabile, 34, in einer Mitteliung an die Fans.