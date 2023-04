So wächst Aurora Ramazzottis Sohn Cesare auf

Viel Liebe von Papa Goffredo

Aurora wird sich in den nächsten Tagen voll darauf konzentrieren, sich in ihrer neuen Rolle als Mutter einzufinden. Deshalb nimmt sie sich auch eine Auszeit von den sozialen Medien. In einer Instagram-Story teilte sie mit: «Ich werde zurückkommen, sobald ich besser verstehe, was passiert ist.» Absolut sicher ist sich Aurora der Unterstützung von ihrem Partner Goffredo. In einem Interview mit der italienischen «Vanity Fair» erzählte sie: «Er weiss, wie man auf eine intensive Art und Weise liebt, bei der ich mich manchmal frage, ob ich sie verdiene.» Deshalb sage sie sich auch: «Verdammt, wenn er mich so liebt, wer weiss, wie er seinen Sohn lieben wird.»