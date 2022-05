Sie hat es trotz Endometriose zum Wunschkind geschafft

Wie ist es weitergegangen und wie kam es dann zur Diagnose?

Gar nicht. Ich hatte über Monate unglaublich starke Leistenschmerzen und eine tastbare Verhärtung, einen richtigen Knubbel. Also wieder zum Arzt, wieder zum Gynäkologen, Verdacht Leistenbruch, Verdacht Zyste und so weiter. Keiner wusste, was ich wirklich habe. Ich bin dann irgendwann vor Schmerzen in den Notfall, die haben mich geröntgt und eine Not-OP angekündigt - Leistenbruch mit eingeklemmtem Darm.

Als ich aus der Narkose wach wurde, hatte ich dann keinen Leistenbruch, sondern die Diagnose Endometriose. Das war am 16.06.2020. Ich habe dann bis zu meinem Termin bei meiner Endoärztin selber recherchiert und als ich auf Zwerchfellendo gestossen bin, was meine jahrelangen Schmerzen haargenau erklärte, musste ich mitten in der Nacht meinen Mann wecken, um ihm das zu zeigen! Ich war also doch nicht verrückt oder wehleidig oder eine Simulantin.