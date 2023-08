Grössere Kinder haben schon ihre «eigene Welt»

Olympia reitet, sie tanzt und spielt – logisch! – Tennis, sie fotografiert und posiert schon ziemlich professionell, verkleidet sich gern und weiss sich beim Basteln und mit ihrer Puppe Qai Qai und Tieren schon bestens alleine zu unterhalten, wie ein Blick in ihr eigenes Instagram-Profil zeigt. Und das ist ein riiiesiger Vorteil, wenn ein neues Baby zur Familie stösst. Denn anders als jüngere grosse Geschwister, die selbst noch viel Aufmerksamkeit von den Eltern fordern, bieten ältere Geschwisterkinder, die vielleicht sogar schon in Kindergarten oder Schule gehen, häufiger Zeitfenster, in denen Mama und Papa sich ganz dem Neugeborenen widmen und es so richtig geniessen können – ohne schlechtes Gewissen und Druck, allen gleichzeitig gerecht werden zu müssen.