Der 8. September 2022 wird vielen von uns für immer in Erinnerung bleiben. Jener Tag, an dem sich die Meldung vom Tod von Queen Elizabeth II. (†96) rasend schnell in der ganzen Welt verbreitete. Für die meisten war sie schlicht die am längsten regierende Monarchin Grossbritanniens. Für die Familienangehörigen aber war Elizabeth II. viel mehr als eine öffentliche Person – sie war Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter.