Aufbewahrt habe ich auch eine Zeichnung aus meiner Zeit am Gymnasium, ich denke ich war etwa in der 8. Klasse, als ich ein Märchen-Collagebild mit Frosch, Krone und Lebkuchenhaus gezeichnet habe. Dafür habe ich tatsächlich die Note 5 erhalten, was mich sehr stolz machte, denn ich war eine miserable Künstlerin. Es ist wahrscheinlich mein einziges materielles Überbleibsel aus der Schulzeit. Alle anderen Unterlagen habe ich mal in einem grossen Feuer verbrannt. Ich ging übrigens nie gerne in die Schule – bis ich selbst Lehrerin war.»