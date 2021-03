Wie die heute als Mental-Coach, Referentin und Präsidentin der Schneesportinitiative «Go Snow» tätige Sportlerin aber dazu schreibt, freut sie sich nicht in erster Linie über das offensichtliche Talent ihres Sohnes. Die ehemalige Profi-Snowboarderin, die 2006 nicht nur für ihre Goldmedaille, sondern auch für ihren Ausdruck dafür – «Plämpu» – berühmt wurde, begeistert es vor allem, dass Luan die Stunden an der frischen Luft in den Bergen genau so geniesst wie sie. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei sie besonders dankbar dafür, dass wir Schweizer diese Möglichkeit hätten, schreibt sie zum Video.