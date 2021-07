Womöglich wird aber alles gar nicht so dramatisch. Dafür spricht, dass sich William und Kate schon im Juni in der Gegend von Berkshire in Südengland umgeschaut haben, und zwar nicht nur nach möglichen Schulen für die Kinder, sondern auch nach Häusern für die Familie. Informanten der «Daily Mail» gehen nicht davon aus, dass Kate und William ihre Kinder im turbulenten London grossziehen wollen. Da bietet sich Berkshire nicht nur wegen des guten Internats an. Herzogin Kate wuchs in der Nähe von Berkshire auf und ihre Familie lebt noch immer in der Gegend. Somit wäre George nicht allein und hätte nebst Mama, Papa und Geschwistern auch die Grosseltern Middleton um sich.