Je älter man wird, desto schneller fliegen die Jahre dahin. Ganz besonders, sobald Kinder im Haus sind! Am viel gehörten Spruch «Sie werden so schnell gross ...» ist nur Wahres dran. Das merkt gerade auch Schlagerstar Linda Fäh, 36. «Dieses Jahr ist so schnell vorbeigeflogen, mein kleiner Schatz Lio ist nun schon 1 Jahr alt!», sagt die St. Gallerin.